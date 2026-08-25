Nuova avventura in vista per Sebastiano Esposito, attaccante scuola Inter e reduce da un'ottima stagione a Cagliari

Marco Macca
Quinta punta, c'è il nome

VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

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Nuova avventura in vista per Sebastiano Esposito, attaccante scuola Inter e reduce da un'ottima stagione a Cagliari. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, è fatta per il suo trasferimento in prestito al Sassuolo.

Seba Esposito
Getty Images

A riferirlo è gianlucadimarzio.com:

Sebastiano Esposito ha deciso di lasciare il ritiro del Cagliari
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"Il Sassuolo è in chiusura per l'arrivo di Sebastiano Esposito. L'operazione è strutturata sulla base di uno scambio di prestiti che vede coinvolto anche Riccardo Ciervo, destinato a trasferirsi al Cagliari".

Sebastiano Esposito

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