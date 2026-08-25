Nuova avventura in vista per Sebastiano Esposito, attaccante scuola Inter e reduce da un'ottima stagione a Cagliari
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Nuova avventura in vista per Sebastiano Esposito, attaccante scuola Inter e reduce da un'ottima stagione a Cagliari. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, è fatta per il suo trasferimento in prestito al Sassuolo.
A riferirlo è gianlucadimarzio.com:
"Il Sassuolo è in chiusura per l'arrivo di Sebastiano Esposito. L'operazione è strutturata sulla base di uno scambio di prestiti che vede coinvolto anche Riccardo Ciervo, destinato a trasferirsi al Cagliari".
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