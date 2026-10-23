Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sulla situazione traballante della panchina di Luciano Spalletti
Inter, radar in Portogallo per la seconda squadra: dentro o fuori entro giugno. Spunta il nome di uno dei club
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sulla situazione traballante della panchina di Luciano Spalletti alla Juventus, facendo, per il futuro bianconero, anche di Simone Inzaghi:
"Lo spauracchio collettivo risponde al profilo di Antonio Conte: lo stesso allenatore che, con Marotta al comando, sottrasse la panchina dell’Inter a Spalletti e che resta un candidato acclamato dall’opinione pubblica qualora si dovesse arrivare con un deficit di classifica rilevante alla prossima pausa di novembre.
Un altro profilo che va tenuto in considerazione per il dopodomani è sicuramente quello di Simone Inzaghi. Più propenso ad accettare i compromessi economici dei club per i quali lavora, sviluppando ugualmente risultati di primo livello e un gioco collettivo talmente entusiasmante da esaltare gli investimenti che verrebbero fatti sui singoli calciatori acquistati. Esattamente come successo all’Inter, che deve gran parte del suo risanamento economico proprio all’illuminata gestione dell’attuale allenatore dell’Al Hilal".
(Fonte: Sportitalia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA