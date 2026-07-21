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In casa Tottenham è il giorno di Andy Robertson: il terzino sinistro scozzese, terminato il suo contratto con il Liverpool, ha accettato la proposta degli Spurs, e va così a rinforzare la batteria di esterni a disposizione di Roberto De Zerbi.

L'arrivo di un giocatore della qualità e dell'esperienza di Robertson cambia inevitabilmente le gerarchie all'interno della rosa del club londinese, e potrebbe avere delle conseguenze anche in ottica mercato: nello specifico, l'ingaggio dello scozzese potrebbe ridurre sensibilmente lo spazio per Djed Spence, obiettivo dell'Inter, che già deve fare i conti con la concorrenza di Pedro Porro e di Udogie.