UFFICIALE – Arsenal, colpo Gyökeres: il comunicato dei Gunners

"Siamo lieti di annunciare che il nazionale svedese Viktor Gyokeres ha firmato per noi con un contratto a lungo termine. L'attaccante 27enne arriva dallo Sporting Lisbona, dove ha segnato ben 97 gol in 102 presenze".

"Durante le sue due stagioni con lo Sporting, Viktor ha contribuito alla vittoria della squadra in due titoli consecutivi della Primeira Liga e in una Coppa Nazionale, ed è stato il capocannoniere del campionato in entrambe le stagioni. Si è distinto anche a livello internazionale, segnando 12 gol nelle sue ultime 17 presenze con la Svezia".