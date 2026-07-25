Il club saudita ha comunicato l'ingaggio dal West Ham dell'esterno offensivo olandese

Fabio Alampi
bastonate

VIDEO / Pari rocambolesco tra Al-Hilal e Al-Nassr: in tribuna si prendono a bastonate

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Al-Hilal piazza un nuovo colpo milionario: il club saudita ha ufficializzato l'ingaggio di Crysencio Summerville, esterno offensivo olandese proveniente dal West Ham. Un regalo da circa 80 milioni di euro per Simone Inzaghi, ex tecnico dell'Inter, che avrà così a disposizione una nuova frecca nel suo arco. Niente da fare per la Roma, a lungo sulle tracce del giocatore: per lui contratto di 4 anni.

Summerville

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti