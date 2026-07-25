Il club saudita ha comunicato l'ingaggio dal West Ham dell'esterno offensivo olandese
VIDEO / Pari rocambolesco tra Al-Hilal e Al-Nassr: in tribuna si prendono a bastonate
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L'Al-Hilal piazza un nuovo colpo milionario: il club saudita ha ufficializzato l'ingaggio di Crysencio Summerville, esterno offensivo olandese proveniente dal West Ham. Un regalo da circa 80 milioni di euro per Simone Inzaghi, ex tecnico dell'Inter, che avrà così a disposizione una nuova frecca nel suo arco. Niente da fare per la Roma, a lungo sulle tracce del giocatore: per lui contratto di 4 anni.
📄 "كريسينسيو سامرفيل" هلاليًا لأربعة أعوام 💙— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 24, 2026
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