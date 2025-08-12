L'attaccante spagnolo, reduce dal prestito al Galatasaray, torna in Italia per indossare la maglia dei lariani

Fabio Alampi Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 20:32)

Colpo di mercato per il Como: il club lariano si è assicurato le prestazioni di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, reduce dal prestito al Galatasaray, torna in Italia e approda alla corte di Cesc Fabregas in prestito con obbligo di riscatt0: contratto depositato in Lega, nuova esperienza in Serie A dopo quella poco fortunata con la maglia del Milan.

Questo il comunicato del Como:

Il Como 1907 annuncia l’arrivo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Álvaro Morata. Attaccante che ha militato nelle fila di alcune delle più grandi squadre del mondo, arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola.

Con i suoi club, Morata ha vinto due Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club FIFA, due titoli di Serie A, due della Liga e un della Süper Lig turca. Il suo palmares include anche tre Coppe Italia, una FA Cup, l’Europa League e diverse Supercoppe nazionali.

Con la maglia della Spagna, Morata ha collezionato 86 presenze e 37 gol, che lo collocano tra i migliori marcatori di tutti i tempi del suo Paese. Ha guidato la nazionale alla vittoria agli Europei 2024 e nella Nations League 2023, dimostrando tutta la sua leadership.

Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre apprezzato il suo modo di giocare e di stare nello spogliatoio. È un attaccante intelligente, capace di dare il meglio nei momenti più importanti, e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui al Como”.

Ecco le prime parole di Morata con la maglia del Como: “Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia”.

(comofootball.com)