Il difensore classe 2003 lascia l'Avellino in prestito con diritto di riscatto

Fabio Alampi
Fontanarosa lugano

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Alessandro Fontanarosa lascia l'Italia. Il difensore classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, lascia l'Avellino e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Leuven, formazione militante nel massimo campionato belga.

Un'operazione che potrebbe riguardare anche il club di viale della Liberazione, che detiene ancora una percentuale sulla rivendita del giocatore (45/50%), clausola stabilita la scorsa estate al momento della sua cessione in Irpinia.

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