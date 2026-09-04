Il difensore classe 2003 lascia l'Avellino in prestito con diritto di riscatto
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Alessandro Fontanarosa lascia l'Italia. Il difensore classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, lascia l'Avellino e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Leuven, formazione militante nel massimo campionato belga.
𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐, 𝑨𝒍𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐! 🇮🇹— OH Leuven (@OHLeuven) September 3, 2026
Een vleugje Italië aan Den Dreef. #ohleuven pic.twitter.com/qVGLOW6WTf
Un'operazione che potrebbe riguardare anche il club di viale della Liberazione, che detiene ancora una percentuale sulla rivendita del giocatore (45/50%), clausola stabilita la scorsa estate al momento della sua cessione in Irpinia.
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