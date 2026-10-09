Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Nico Gonzalez
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Nico Gonzalez fino al 2030. Ecco la nota del club bianconero:
"Nico Gonzalez e la Juventus proseguono insieme: è ufficiale il prolungamento di contratto che legherà il giocatore argentino al Club bianconero fino al 30 giugno 2030. L'accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998".
"Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni".
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