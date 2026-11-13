E' Mauricio Pochettino il nuovo allenatore del Manchester United in sostituzione di Michael Carrick
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E' Mauricio Pochettino il nuovo allenatore del Manchester United in sostituzione di Michael Carrick. Ad annunciarlo è stato il club inglese con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:
"Mauricio Pochettino ha accettato l'incarico di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United a partire dal 18 novembre".
"Il club ha raggiunto un accordo con la Federazione calcistica statunitense (U.S. Soccer Federation) affinché Mauricio e il suo staff possano essere liberati dai propri impegni una volta concluso il loro lavoro con la nazionale maschile degli Stati Uniti".
(Fonte: manutd.com)
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