Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha annunciato il rinnovo di Floriani Mussolini

Marco Macca
Screenshot 2026-11-10 alle 17.03.06

VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ecco come si sceglie un allenatore. E su Fabregas vi dico..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha annunciato il rinnovo di Floriani Mussolini, accostato anche all'Inter in queste ultime settimane, fino al 2031.

floriani-mussolini

Ecco la nota del club biancoceleste:

floriani mussolini (2)
Getty

"La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha dichiarato: “Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!”".

floriani mussolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti