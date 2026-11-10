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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha annunciato il rinnovo di Floriani Mussolini, accostato anche all'Inter in queste ultime settimane, fino al 2031.

Ecco la nota del club biancoceleste:

Getty

"La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha dichiarato: “Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!”".