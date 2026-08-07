Il club rossonero ha annunciato la separazione con il centrocampista: la nota della società meneghina
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Ismael Bennacer non è più un calciatore del Milan. Il club rossonero ha diramato una nota ufficiale in cui ha annunciato la separazione dal centrocampista algerino.
Di seguito il comunicato del Milan:
"AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".
Arrivato nell'estate 2019, Bennacer ha collezionato 178 presenze e 8 gol in tutte le competizioni ufficiali con la maglia del Milan
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