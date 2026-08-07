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Ismael Bennacer non è più un calciatore del Milan. Il club rossonero ha diramato una nota ufficiale in cui ha annunciato la separazione dal centrocampista algerino.

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Di seguito il comunicato del Milan:

"AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".

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Arrivato nell'estate 2019, Bennacer ha collezionato 178 presenze e 8 gol in tutte le competizioni ufficiali con la maglia del Milan