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Dopo essere stato a lungo nel mirino dell'Inter, il Cuti Romero ha firmato per l'Atletico Madrid. Ecco il comunicato ufficiale dei colchoneros:

L'Atlético de Madrid e il Tottenham Hotspur hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Cristian Gabriel “Cuti” Romero, che ha firmato con il nostro club fino al 30 giugno 2031.

Il difensore centrale argentino, 28 anni e di piede destro, è un difensore esperto, molto fisico, rapido nell'anticipare il pericolo e deciso nei contrasti, dotato di grande personalità e leadership in campo.

Il nuovo acquisto ha superato le visite mediche presso il Vithas-Invictum High-Performance Sports Medicine Centre, all'interno dell'Arturo Soria University Hospital di Madrid, prima di dirigersi presso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto con il nostro club.