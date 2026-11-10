VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ecco come si sceglie un allenatore. E su Fabregas vi dico..."

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Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo. L'ex Parma e Torino è il sostituto di Alberto Aquilani sulla panchina neroverde.

Getty Images

Questa la nota del club:

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"’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri)".

(Fonte: sassuolocalcio.it)