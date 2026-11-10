Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle dei suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno

Il ritorno di Marcus Thuram con la Nazionale francese si interrompe ancora prima di cominciare. L’attaccante dell’Inter, che domenica durante la vittoria per 2-0 contro il Como ha avvertito un fastidio al bicipite femorale destro, è stato costretto a dare forfait per il raduno dei Bleus.

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«Il fastidio persistente gli ha impedito di partecipare all’allenamento di lunedì ed è rimasto a svolgere le terapie», ha comunicato la Federcalcio francese.

La FFF ha poi precisato:

«In assenza di miglioramenti questa mattina e dopo gli esami effettuati, d’accordo con l’Inter e con il giocatore, lo staff medico della Nazionale ha deciso di rimetterlo a disposizione del suo club».

Thuram lascerà quindi il ritiro della Francia questo martedì pomeriggio e salterà entrambe le prossime partite di Nations League: contro l’Italia, giovedì 12 novembre a Milano, e contro la Turchia, domenica 15 novembre a Bordeaux.

Il nome del suo sostituto non è stato ancora comunicato ma sarà Kroupi del Bournemouth.

Secondo forfait per la Francia

Quello di Thuram è il secondo forfait dall’inizio del raduno e, ancora una volta, riguarda un giocatore proveniente dalla Serie A.

Pierre Kalulu, schierato domenica da Luciano Spalletti nella partita tra Fiorentina e Juventus terminata 2-2, si è sottoposto ad alcuni esami dopo la gara che hanno evidenziato una lesione ai muscoli posteriori della coscia sinistra.

Kalulu è stato sostituito in Nazionale da Saël Kumbedi.