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IL CALENDARIO

L'Head of Competitions della Serie A, Andrea Butti, al Social Football Summit di Torino ha parlato dei calendari e ha spiegato innanzitutto come vengono stilati. «C'è un problema che dobbiamo ricordare sempre quando analizziamo un calendario. Quello del campionato di Serie A si svolge su 38 week-end con dieci partite in dieci città, che comunque ospitano tantissimi eventi. Quindi lo slalom che noi dobbiamo fare è cercare di organizzare le partite tenendo conto chiaramente delle esigenze sportive, chiaramente di tutta una serie di regole di compilazione, ma anche tutte le esigenze di ordine pubblico e di avvenimenti che si svolgono in città».

La scorsa settimana, nell'ultimo turno di campionato giocato, lo stadio della Juve ha ospitato la gara della Nazionale di Rugby e quindi doveva giocare in trasferta la Juve e il Torino in casa. Per chi convide lo stadio come Inter e Milan, Roma e Lazio e quando era in A Genoa e Sampdoria ci sono degli accorgimenti. Anche adesso che la Samp è in B ci si sente tra Serie A e Serie B perché Marassi è condiviso per non rischiare che in un week-end giochino le due squadre nello stesso giorno nello stesso stadio, sarebbe impossibile ovviamente».

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