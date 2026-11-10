A Torino, sul palco del Social Football Summit, anche l'ex team manager dell'Inter che oggi lavora per la Serie A anche alla compilazione del calendario
VIDEO FCIN1908 / Butti: “Derby anno scorso? Bufera inutile. Sono più bravo di quanto dice qualcuno…”
IL CALENDARIO
L'Head of Competitions della Serie A, Andrea Butti, al Social Football Summit di Torino ha parlato dei calendari e ha spiegato innanzitutto come vengono stilati. «C'è un problema che dobbiamo ricordare sempre quando analizziamo un calendario. Quello del campionato di Serie A si svolge su 38 week-end con dieci partite in dieci città, che comunque ospitano tantissimi eventi. Quindi lo slalom che noi dobbiamo fare è cercare di organizzare le partite tenendo conto chiaramente delle esigenze sportive, chiaramente di tutta una serie di regole di compilazione, ma anche tutte le esigenze di ordine pubblico e di avvenimenti che si svolgono in città».
La scorsa settimana, nell'ultimo turno di campionato giocato, lo stadio della Juve ha ospitato la gara della Nazionale di Rugby e quindi doveva giocare in trasferta la Juve e il Torino in casa. Per chi convide lo stadio come Inter e Milan, Roma e Lazio e quando era in A Genoa e Sampdoria ci sono degli accorgimenti. Anche adesso che la Samp è in B ci si sente tra Serie A e Serie B perché Marassi è condiviso per non rischiare che in un week-end giochino le due squadre nello stesso giorno nello stesso stadio, sarebbe impossibile ovviamente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA