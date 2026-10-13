Adesso è ufficiale: dopo 6 sconfitte nelle prime 6 partite di campionato, Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Venezia.
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Adesso è ufficiale: dopo 6 sconfitte nelle prime 6 partite di campionato, Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Venezia. Ecco la nota del club: "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista.
Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde", si legge.
Secondo Sky, in pole position per la panchina del Venezia ora c'è Paolo Zanetti. Per lui si tratterebbe di un ritorno.
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