L'attaccante classe 2001, prodotto del settore giovanile nerazzurro, ha accettato la proposta del Grifone
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AC Perugia Calcio comunica ufficialmente che è stato depositato il contratto con cui il Club ha acquisito, sino al 30 giugno 2028, i diritti sulle prestazioni sportive dell’attaccante Edoardo Vergani.
Classe 2001, cresciuto nelle giovanili dell’Inter (conquistando un Campionato U17, una Supercoppa di categoria, un Torneo di Viareggio e un Campionato Primavera), Vergani ha giocato con Bologna (con cui ha esordito in Serie A, allenatore Mihajlovic), Salernitana, Pescara, Sudtirol e nell’ultimo anno a Frosinone, in Serie B. Ha giocato tre stagioni in C, realizzando 9 reti.
Ha indossato complessivamente 56 volte la maglia azzurra nelle varie Nazionali giovanili, siglando 30 reti.
Benvenuto a Perugia, Edoardo!
(acperugiacalcio.com)
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