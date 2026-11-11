Il giornalista sportivo ha commentato i nomi accostati al mercato del Napoli

Redazione1908
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Il mercato di gennaio si avvicina e sui giornali sportivi la danza dei nomi accostati ai vari club è già iniziata. Per quanto riguarda il Napoli, Enrico Varriale ha commentato alcuni nomi emersi con una riflessione secca: CONTINUA A LEGGERE.

Varriale

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