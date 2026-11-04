Gianni Visnadi durissimo sul mercato estivo dei bianconeri
VIDEO / Carnevali: "Europa League priorità. Obiettivi? La Juventus deve..."
Come fa un giocatore come Woltemade a giocare nell'attacco della Juventus? Se lo è chiesto più di un tifoso a Radio Sportiva e la risposta di Gianni Visnadi non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.
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