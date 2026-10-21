Ziliani disegna uno scenario che potrebbe lasciare nello sgomento i tifosi bianconeri
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Vincono sia la Roma che il Napoli in Champions League. Partite ricche di emozioni, ma soprattutto di gol. E stasera tocca a Como e Inter. La squadra di Fabregas scenderà in campo contro il Manchester United alle 18. Secondo Paolo Ziliani la sfida tra la squadra comasca e il club inglese potrebbe avere un risvolto importante nelle vicende bianconere: CONTINUA A LEGGERE.
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