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Il giornalista ha commentato a Prime Video la gara di stasera tra Inter e Shakhtar:

Partita non facile, ma è l'occasione per ripartire. Del portiere si parla da un po'. A prescindere dagli errori di Martinez, penso che prima o poi possa arrivare il momento di giocare. Arriva il momento in cui devi ricorrere a qualcuno per forza e quindi tutti devono farsi trovare pronti. Ci può stare come Bonny con Esposito. Mkhitaryan? Me lo auguro perché è un'altra cosa, quando è entrato a Bologna ha propiziato il gol. Siamo su una categoria superiore, abbastanza nettamente, non me ne vogliano gli altri. Se sta bene me lo aspetto in campo.