L'Inter stasera torna in campo in Champions League dopo la vittoria in rimonta di Bologna, di fronte c'è lo Shakhtar: dove vederla in tv.
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Shakhtar Donetsk sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
L’Inter ha un nuovo centrale difensivo: Chivu sceglie il terzetto mai visto prima!
Interviste
Chivu: "Parola chiave vincere. Non è una situazione drammatica, Inter ha sempre saputo reagire”
Ultima ora
Cds - Inter ci ha messo del suo nel caricare la Champions di aspettative. Chivu infastidito, ma...
Ultima ora
La differenza tra l’Inter di Champions e quella di campionato. Chivu ha chiarito un concetto
Interviste
Bastoni: "Champions non un problema. 7 sconfitte su 8 non è casualità, vogliamo cambiare le cose"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti