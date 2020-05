Mertens all’Inter, è fatta: ingaggio e contratto, i dettagli. Si punta a un altro attaccante: 3 i nomi

Sembrava cosa fatta il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, ma alla fine il giocatore belga quasi sicuramente vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione. Secondo quanto riporta La Stampa, i nerazzurri hanno praticamente chiuso l’accordo per portare l’attaccante belga a Milano. “Negli ultimi giorni Marotta e Ausilio hanno intensificato i contatti con i rappresentanti del giocatore del Napoli, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Quasi definito l’ingaggio a parametro zero con uno stipendio da 5 milioni netti all’anno più bonus e un premio alla firma“, spiega il quotidiano.

Ma il mercato dell’Inter non finisce qui. Con Lautaro sempre in bilico, il lavoro degli uomini mercato nerazzurri va avanti e si punta a un altor attaccante. La scelta potrebbe ricadere su uno di questi tre nomi: Werner, Aubameyang e Cavani.

(La Stampa)