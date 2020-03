Mercato, da Napoli: “Mertens, per il rinnovo una la questione importante ancora aperta”

Sembrava poter essere ad un passo dall’Inter a parametro zero, poi il colpo di teatro di Aurelio De Laurentiis: Dries Mertens ora può davvero rinnovare con il Napoli. Il Mattino spiega però che la questione non è ancora chiusa e che c’è ancora qualche dettaglio da sistemare: “Il pranzo dello scorso primo marzo aveva lasciato immaginare che fosse tutto fatto, che ci fosse un accordo che, anche entro poche ore, sarebbe dovuto solo esser ratificato. Qualche questione ancora aperta c’è, in particolare quella legata alle multe ed ai riflessi economico-legali: non è un caso che ieri il belga, in una diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito, alla domanda sulla possibile ripresa dell’attività agonistica abbia risposto con un sorriso ed un’unica frase: «Non lo so, non posso dire niente. Poi mi arriva un’altra multa». Poche parole che rappresentano un capitolo ancora aperto nella mente di Mertens”.