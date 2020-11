Messi da sempre sogno Inter. Tuttosport svela: “L’entourage di Leo si era informato su…”

In estate è stato molto vicino all’addio, oggi guida di nuovo il Barcellona da capitano: Lionel Messi ha fatto a lungo parlare di sè. Non è un mistero come l’Inter sia da sempre innamorata del fuoriclasse argentino, ma impossibilitata a realizzare questo tipo di operazione a causa dei costi troppo elevati.

Spiega Tuttosport: “Il fuoriclasse blaugrana è da sempre un sogno interista, da Massimo Moratti a Suning. La famiglia Zhang ha lanciato segnali la scorsa estate, trasferiti anche all’esterno con l’immagine della Pulce proiettata sul profilo del Duomo di Milano per presentare Inter-Napoli su PPTV (il canale tv dell’azienda di Nanchino).

Nel momento di rottura totale con il Barcellona, Messi aveva inserito anche l’Italia tra le sue possibili destinazioni. Il suo entourage si era informato sulle condizioni economiche che avrebbe trovato nel nostro Paese. Poi non sono stati fatti passi avanti. Quasi impossibile in questa fase per Suning trovare le risorse necessarie. Sarebbe difficile anche in condizioni normali”.