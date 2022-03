L’Inter piazza il grande colpo? “Lotito ha deciso di vendere Milinkovic, occhio pure a Marotta”

La prossima potrebbe essere l'estate giusta per l'addio di Milinkovic-Savic via dalla Lazio, a causa dei problemi economici dei biancocelesti

La prossima potrebbe essere l'estate giusta per l'addio di Sergej Milinkovic-Savic via dalla Lazio. I problemi economici del club di Lotito, che deve sistemare necessariamente i parametri relativi all'indice di liquidità, spingerebbero, secondo Il Messaggero, la società biancoceleste a prendere in considerazione offerte per il centrocampista serbo, da tempo nel mirino dell'Inter . Scrive il quotidiano:

"Numeri alla mano, per dare il via alla rivoluzione servirebbe un sacrificio importante e la società a malincuore sceglierebbe Milinkovic. La prossima sembra l’estate giusta per l’addio rimandato ogni anno. Il Sergente è da tempo nel mirino di Inter, Juve e Manchester United. Il sogno resta il Real Madrid, ma di recente si è fatto avanti il Psg. Degli emissari del club francese nei mesi scorsi avrebbero anche raggiunto la Capitale per avere un contatto ravvicinato col calciatore e il suo agente, Kezman. Un interesse che lusinga, ma che non smuoverà Lotito dalla richiesta di almeno 80 milioni di euro".