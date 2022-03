Messaggero – Lazio, ok definitivo alla cessione di Milinkovic: “Inter indietro, gli scenari”

La prossima sembra che possa essere l'estate giusta per l'addio di Milinkovic alla Lazio. Il centrocampista è da tempo nel mirino dell'Inter

"È chiaro che Sarri non rinuncerebbe mai a Milinkovic, ma è la chiave di tutto il mercato e ha quindi già dato a malincuore l’ok al suo addio. Lotito punterà a ottenere da Psg e United (Inter e Juve sono dietro) il massimo. Ottanta milioni è il prezzo giusto perché il serbo è in scadenza nel 2024 e stavolta non firmerà il rinnovo. C’è già un accordo con l’agente Kezman per venderlo".