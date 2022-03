Inter, caccia al vice Brozovic: spunta Veretout. Dettagli, cifre e alternative

L'ufficialità del rinnovo di Brozovic ha tranquillizzato i tifosi ma l'Inter ora punta a trovare un'alternativa al croato

L'ufficialità del rinnovo di Brozovic ha tranquillizzato i tifosi ma l'Inter ora punta a trovare un'alternativa al croato, un piano B che al momento non c'è in rosa. "L’ultima idea porta al nome di Jordan Veretout, che non è un regista nato ma comunque un giocatore che sa abbinare qualità e quantità, geometrie e inserimenti, pressione e recupero palla. Meno play di Brozo, ma più incursore. E – cosa che non guasta mai – anche specialista nei calci piazzati. Insomma, non solo potrebbe sostituire Brozo, ma anche giocargli accanto da mezzala di assalto, magari come primo cambio di Barella", spiega La Gazzetta dello Sport che entra nei dettagli. Veretout lascerà Roma, ha rifiutato il rinnovo - il contratto scade nel 2025 - e l'Inter è in cima alle preferenze. "All’Inter Veretout piace, ma oggi la Roma chiede almeno 15-20 milioni per lasciarlo partire e il giocatore – che guadagna in giallorosso tre milioni netti a stagione – vorrebbe migliorare il suo salario", prosegue poi il quotidiano.