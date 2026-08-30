Nuova possibilità per Matteo Darmian, svincolatosi lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter: le ultime
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Nuova possibilità per Matteo Darmian, svincolatosi lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter. Lo rivela Matteo Moretto.
"Matteo Darmian può tornare al Parma: ci stanno pensando seriamente e si sono fatti avanti nelle ultime ore. Ci sono stati contatti col suo entourage e capiremo se questa soluzione può andare in porto. Ma il Parma ci pensa".
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