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Nuova possibilità per Matteo Darmian, svincolatosi lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter. Lo rivela Matteo Moretto.

Getty Images

"Matteo Darmian può tornare al Parma: ci stanno pensando seriamente e si sono fatti avanti nelle ultime ore. Ci sono stati contatti col suo entourage e capiremo se questa soluzione può andare in porto. Ma il Parma ci pensa".