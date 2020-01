Inter-Moses, è fatta? Pedullà annuncia: “Possibili visite mediche già domani!”

Victor Moses è a un passo dall’Inter. Tanto che l’esterno nigeriano potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia. Serviva l’ok del Fenerbahce (squadra in cui il giocatore si trova attualmente in prestito dal Chelsea) per liberare lo stesso Moses, già d’accordo con l’Inter, che a sua volta ha trovato l’intesa con i Blues. Il nigeriano si trasferirà in nerazzurro con ogni probabilità con la formula del prestito con diritto di riscatto: