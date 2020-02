Dimarco: “All’Inter si lavorava tanto. Conte e Juric diversi. Sul futuro…”

Federico Dimarco si presenta. Il terzino, di proprietà dell’Inter e in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto, ha parlato in conferenza stampa di rito organizzata dall’Hellas Verona. Ecco le parole del classe 1997, riportate dal sito ufficiale del club scaligero: “Se ne è iniziato a parlare a inizio gennaio, poi si è dovuto aspettare qualche movimento di mercato dell’Inter ma tutto è andato per il meglio. Ho scelto questa squadra perché c’è un mister preparato, tra i migliori in Italia a lavorare con i giovani, ho seguito spesso il Verona e mi incuriosiva molto poter giocare qui. Ci sono stati altri club ma io ho sempre e solo pensato a venire all’Hellas”.

RUOLO – “La mia posizione preferita è il quinto di centrocampo, quindi penso che qui ci sia il modulo giusto per le mie caratteristiche”.

CONDIZIONI – “Fisicamente sto bene, all’Inter si lavorava tanto, sono un ragazzo cui piace trascinare i propri compagni e mettere tutto in campo”.

IMPATTO – “È stato molto positivo, ci sono molti ragazzi giovani con tanta voglia di lavorare, emergere ed esprimere le proprie qualità. L’esordio con la Juve è stato pazzesco, che abbiamo fatto qualcosa che resterà nel cuore di tutti i tifosi. Fa sempre piacere vedere un pubblico così vicino alla squadra, che ti spinge nei momenti di difficoltà”.

CONTE-JURIC – “Sicuramente ci sono delle similitudini nel metodo di lavoro, si va davvero forte, ma la disposizione e le idee tattiche sono diverse”.

FUTURO – “Una eventuale riconferma mi piacerebbe molto, ma me la devo guadagnare sul campo”.