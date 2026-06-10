Mourinho arriva oggi a Madrid per prendersi le redini del Real Madrid. Il tecnico sarà presentato domani e dovrà prendere varie decisioni a cominciare da chi avrà accanto. Si parla di Pepe nello staff del club blancos ma Mou vuole pensarci bene.
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AS – Real, ecco Mourinho: cosa farà con Nico Paz, profili e staff. “Il Pintus personale è…”
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"Il nome di Pepe viene spesso menzionato, ma la decisione non è ancora stata presa e Mourinho vuole prendersi il suo tempo perché per lui è importante. Ha bisogno del profilo giusto, qualcuno con autorevolezza ma che non monopolizzi l'attenzione, il che potrebbe confondere il giocatore. In definitiva, la responsabilità è di Mourinho, nel bene e nel male", spiega AS.
Il suo staff dovrebbe comporsi così: "João Tralhão è il suo braccio destro. Al suo fianco c'è Pedro Machado. Roberto Merella è il suo fidato analista, responsabile principalmente dello studio degli avversari, e l'allenatore dei portieri è Nuno Santos. E, oltre a tutti loro, c'è António Dias, il suo Pintus personale, l'uomo che permette alle squadre di Mourinho di esprimere quel calcio elettrizzante e ad alta intensità che l'allenatore ha promosso ultimamente".
Sulle prime indicazioni di mercato che avrebbe dato a Perez, AS spiega che ci sono dei profili con caratteristiche precise richieste dall'allanatore. "Giocatori affamati, laboriosi e determinati, con cuore e senza ego. Dovrà poi definire il ruolo dei talenti emergenti come Thiago Pitarch. Il Real Madrid è determinato a riportare Nico Paz a Madrid, dato che ingaggerà un giocatore per 9 milioni di euro e il cartellino ha un valore di mercato che supera i 50 milioni. In attacco non è stato ancora dato un nome preciso. Oltre a un terzino sinistro e un difensore centrale, Mourinho ha richiesto un altro terzino sinistro e due centrocampisti: uno creativo e uno difensivo".
(Fonte: AS)
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