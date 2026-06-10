L'ex allenatore nerazzurro tornerà ad allenare il club merengues che ha già guidato nel 2010 quando lasciò Milano dopo la conquista del Triplete

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 04:02)

Mourinho arriva oggi a Madrid per prendersi le redini del Real Madrid. Il tecnico sarà presentato domani e dovrà prendere varie decisioni a cominciare da chi avrà accanto. Si parla di Pepe nello staff del club blancos ma Mou vuole pensarci bene.

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"Il nome di Pepe viene spesso menzionato, ma la decisione non è ancora stata presa e Mourinho vuole prendersi il suo tempo perché per lui è importante. Ha bisogno del profilo giusto, qualcuno con autorevolezza ma che non monopolizzi l'attenzione, il che potrebbe confondere il giocatore. In definitiva, la responsabilità è di Mourinho, nel bene e nel male", spiega AS.

Il suo staff dovrebbe comporsi così: "João Tralhão è il suo braccio destro. Al suo fianco c'è Pedro Machado. Roberto Merella è il suo fidato analista, responsabile principalmente dello studio degli avversari, e l'allenatore dei portieri è Nuno Santos. E, oltre a tutti loro, c'è António Dias, il suo Pintus personale, l'uomo che permette alle squadre di Mourinho di esprimere quel calcio elettrizzante e ad alta intensità che l'allenatore ha promosso ultimamente".

Sulle prime indicazioni di mercato che avrebbe dato a Perez, AS spiega che ci sono dei profili con caratteristiche precise richieste dall'allanatore. "Giocatori affamati, laboriosi e determinati, con cuore e senza ego. Dovrà poi definire il ruolo dei talenti emergenti come Thiago Pitarch. Il Real Madrid è determinato a riportare Nico Paz a Madrid, dato che ingaggerà un giocatore per 9 milioni di euro e il cartellino ha un valore di mercato che supera i 50 milioni. In attacco non è stato ancora dato un nome preciso. Oltre a un terzino sinistro e un difensore centrale, Mourinho ha richiesto un altro terzino sinistro e due centrocampisti: uno creativo e uno difensivo".

(Fonte: AS)