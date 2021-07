Pedullà – Nandez-Inter? Anche Pinamonti può rientrare nell’affare: i dettagli

Andrea Pinamonti è uno dei giocatori attualmente in forza all'Inter il cui futuro è però ancora da decifrare: per lui spunta l'opzione Cagliari

Andrea Pinamonti è uno dei giocatori attualmente in forza all'Inter il cui futuro è però ancora da decifrare. L'attaccante classe 1999 ha un ingaggio importante ma non mancano le offerte da club di Serie A. "Andrea Pinamonti al momento è un attaccante dell’Inter, ha un ingaggio con base superiore ai due milioni e ricchi bonus, ma il suo mercato può decollare presto. Tutto questo perché Pinamonti ha in Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, il suo più grande estimatore", spiega Alfredo Pedullà sul suo sito.