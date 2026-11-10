Com'era facile pensare, non sembra convincere al momento la nuova modalità dell'Inter, anche su indicazione di Oaktree, di trattare i rinnovi di contratto
Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle de suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno
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Com'era facile pensare, non sembra convincere al momento la nuova modalità dell'Inter, anche su indicazione di Oaktree, di trattare i rinnovi di contratto.
Cassano: "Seconda squadra Inter si gioca lo scudetto". Poi distrugge Inzaghi: "La Juve..."
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La nuova politica del club è infatti quella di ridurre la parte fissa presente nel contratto e alzare i bonus legati al rendimento: proposta avanzata anche a Marcus Thuram, che però al momento non sembra avere molto successo.
Come riporta Tuttosport, "è una proposta simile a quella presentata nelle scorse settimane ad altri big della rosa interista. Uno scenario al momento poco allettante, tanto che in diversi appaiono poco propensi come lo stesso Thuram ad accettare questo tipo di offerta".
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