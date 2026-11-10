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Sono partiti i contatti tra l'Inter e l'entourage di Marcus Thuram per provare ad arrivare ad un prolungamento del contratto del francese in scadenza a giugno 2028. Ma, come spiega Tuttosport, la trattativa non sarà facile per i paletti imposti da Oaktree in questo ambito, ovvero parte fissa bassa con bonus importanti legati al rendimento. Spiega Tuttosport: "Lavori in corso anche se l’inizio è stato tutt’altro che in discesa.

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Il motivo è semplice: il numero 9 nerazzurro è tuttora tra gli elementi più pagati della rosa, dato che percepisce 6,5 milioni a stagione più bonus (per avvicinarsi a quota 8). Motivo per cui i parametri economici della trattativa sono in partenza di per sé elevati e cozzano con l’idea iniziale del club di viale della Liberazione, che prevede per i calciatori trentenni della rosa una riduzione degli emolumenti. Queste le linee guida con le quali devono destreggiarsi Beppe Marotta e Dario Baccin. Tradotto: l’Inter ragiona su un nuovo accordo da 4,5-5 milioni di base fissa più tutta una serie di premi e benefit per arrivare, anche in maniera abbastanza semplice e agevole, all’attuale stipendio da 6,5 milioni.

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Una proposta simile a quella presentata nelle scorse settimane ad altri big della rosa interista. Uno scenario al momento poco allettante, tanto che in diversi appaiono poco propensi come lo stesso Thuram ad accettare questo tipo di offerta. A maggior ragione Marcus che rispetto ad altri compagni di squadra non ha ancora compiuto i 30 anni (li compirà il 6 agosto). Un fattore questo tutt’altro che secondario in sede di negoziazioni. Qualche società straniera nel frattempo ha già drizzato le antenne e segue con attenzione l’evolversi della vicenda, pronta a entrare eventualmente in scena la prossima estate. Vedremo. Marcus però intende dare priorità all’Inter, ma punta quantomeno a ottenere un rinnovo alle attuali condizioni economiche".