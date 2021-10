In UK – Newcastle pronto a scatenarsi sul mercato: fra i primi obiettivi c’è Icardi

Mauro Icardi sarebbe uno dei primi obiettivi del Newcastle, acquistato nei giorni scorsi dal fondo sovrano saudita PIF

Le voci sui possibili obiettivi dei Magpies (in panchina si fa il nome di Antonio Conte) impazzano. In attacco, per esempio, uno dei primi profili accostati al club inglese è quello di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter e oggi al Paris Saint-Germain. Secondo il Daily Mail, da Newcastle avrebbero messo pesantemente gli occhi sull'argentino, nel mirino anche di Juventus e Tottenham.