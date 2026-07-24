Federico Pastorello, ospite dello Speciale Calciomercato su Skysport, ha parlato in generale del mercato e si è soffermato anche sul futuro di Acerbi che ha lasciato a fine contratto l'Inter ed è un suo assistito. Per lui si parla ad esempio dell'interesse del Sassuolo.

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«Al di là di questo, credo che Acerbi possa fare comodo a tutte le società di Serie A, dalle piccole alle grandi. Dopo il percorso fatto con Lazio e Inter le aspettative sono molto alte nonostante l'età avanzata. Questo è molto legittimo, credo. Io ho la mia opinione su determinate cose ma ovviamente i club hanno logiche e problematiche di affollamento di rosa. E nel gestire un campione come Acerbi l'unica cosa che non devi avere è la fretta perché rischi di fare scelte avventate quando tra due settimane potresti giocarti il titolo. Devo essere sincero, il Sassuolo è l'unica squadra delle non top che avrebbe preso in considerazione perché al Sassuolo ha avuto un cambiamento di vita e ha ricordi bellissimi. Il Sassuolo per lui è un qualcosa di speciale», ha detto il procuratore.