Pellegatti: “Ho una grossa novità su Eriksen. E’ molto più vicino all’Inter ed ecco perché”

Intervenuto telefonicamente negli studi di TeleLombardia, Carlo Pellegatti, noto giornalista vicino all’ambiente Milan, ha invece dato un importante aggiornamento sul futuro di Christian Eriksen, obiettivo di mercato dell’Inter: “Vi do una notizia: secondo me Eriksen oggi può essere più vicino all’Inter. Spiego perché: Gedson Fernandes, giocatore che conosco bene e di cui conosco ogni movimento, sembra stia per andare al Tottenham. Mourinho ci ha parlato, era destinato al West Ham”.