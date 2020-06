Inter-Perisic, forte decisione di Conte. E c’è un gentlemen agreement che può essere decisivo

Ceduto Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, l’Inter ora punta ad un altro importante incasso: quello di Ivan Perisic. Il croato non è stato riscattato dal Bayern Monaco entro la data fissata la scorsa estate, ma, secondo Calciomercato.com, l’affare non è assolutamente saltato: “C’è stata una stretta di mano virtuale tra dirigenti per consentire al Bayern di riscattare Perisic più avanti e non entro la data vincolante. Da parte propria, l’Inter conta di fare cassa col croato che non è una priorità della prossima stagione.

E filtra ancora ottimismo perché il Bayern Monaco di Flick possa davvero riscattarlo più avanti. Magari con un leggero sconto sulla cifra finale. Antonio Conte non vede Perisic tra i protagonisti del proprio progetto per la stagione che verrà e anche il croato gradirebbe la permanenza in Baviera. I segnali restano favorevoli a un riscatto che andrà rinegoziato sulla cifra. Ma i club sono già assestati su un gentlemen agreement per impostare tutto più avanti”, si legge.