Inter, Perisic verso la permanenza al Bayern Monaco: Marotta tranquillo sul croato

Ivan Perisic è sempre più vicino alla permanenza al Bayern Monaco. Nonostante l’opzione per il riscatto sia scaduta ormai da settimane, i due club hanno l’intesa per portare l’affare in porto: “L’Inter ha già un accordo con il Bayern Monaco e i due club si risentiranno più avanti per definire la posizione di Perisic. Il diritto di riscatto che i tedeschi avevano per acquistare il croato è scaduto a metà maggio e anche Ivan ha un accordo con il club bavarese per le prossime stagioni. Lui, però, a differenza di Icardi non ha più intenzione di tornare a Milano, o comunque in Serie A, e vede la sua carriera altrove. Ecco perché Marotta e Rummenigge hanno potuto tranquillamente posticipare la decisione”, spiega il Corriere dello Sport.