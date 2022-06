SM – Trattativa lampo, Pinamonti a un passo dal Monza: all’Inter vanno 19 mln

"Il primo colpo per la Serie A del Monza sarà Andrea Pinamonti. La società brianzola, dopo i 13 gol realizzati con la maglia dell'Empoli nell'ultima stagione, ha avviato con decisione i contatti con l'Inter per l'attaccante classe 1999 e l'accordo è già a un passo. Sul tavolo della trattativa un'offerta da 19 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Le pretendenti per Pinamonti non mancano, a partire dalla Fiorentina, ma la strategia della società biancorossa è quella di una trattativa lampo con l'Inter con 19 milioni di euro da mettere sul piatto e subito, senza aspettare i mesi estivi".