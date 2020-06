Pinamonti: “Ritorno all’Inter? E’ presto, i conti si fanno alla fine. Le parole di Mancini…”

Intervistato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, Andrea Pinamonti ha parlato anche del suo futuro. L’attaccante italiano nell’estate scorsa si è trasferito al Genoa in prestito con obbligo di riscatto, con controriscatto in favore dell’Inter per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Ecco cosa ha detto il giocatore sulla possibilità di un ritorno in nerazzurro:

RITORNO ALL’INTER? – “E’ presto per parlarne. Ora penso solo a fare bene, a dare una mano per la salvezza. Poi come sempre a fine stagione si faranno i conti”.

MANCINI – “Le parole di Mancini mi avevano reso molto orgoglioso, non lo nascondo. Io dare sempre il massimo per raggiungere i miei obiettivi e di conseguenza lavorando in silenzio e con umiltà cercherò di farmi trovare pronto per l’Europeo del 2021”.

PANDEV – “Goran mi ha aiutato molto già durante il ritiro, dove eravamo in camera insieme. E’ un professionista a tutti gli effetti e lo dimostra giorno dopo giorno anche in allenamento. Mi ha dato molti consigli da attaccante che sicuramente mi aiuteranno in futuro”.

(Fonte: Il Secolo XIX)