Inter, a gennaio la prima operazione può essere un addio: “Possibile risoluzione del contratto”

La prima operazione dell'Inter nel prossimo mercato di gennaio potrebbe essere in uscita. Non è infatti da escludere, nonostante le ottime prestazioni nelle ultime partite, di Alexis Sanchez. Lo scrive calciomercato.com:

"Idee concrete, quindi, che vanno incontro a quella che è la volontà di Sanchez e dell'Inter che si libererebbe volentieri del secondo ingaggio più alto dell'attuale organico. 7,5 milioni annui, che grazie al decreto crescita di cui ha beneficiato dal gennaio 2020 sono poco meno di 10 al lordo. Di fatto l'addio a gennaio 2022 non sarebbe un problema per quello che riguarda le agevolazioni fiscali (...). Liberarlo, quindi, non sarebbe un problema per l'Inter (il costo del cartellino è nullo a bilancio".