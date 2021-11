SM – Raspadori-Inter, mossa Marotta: nell’affare questi 2 nomi al Sassuolo come contropartite

L'Inter farà di tutto per difendere lo scudetto cucito sul petto e rimontare. Una mano, per i nerazzurri, potrebbe arrivare dal mercato

Dopo 12 giornate, i punti di distacco da Milan e Napoli sono sette. Una distanza ampia, ma non ancora incolmabile. L'Inter, dunque, farà di tutto per difendere lo scudetto cucito sul petto e rimontare sulle capoliste. Una mano, per i nerazzurri, potrebbe arrivare dal mercato. Come conferma Sport Mediaset, infatti, Beppe Marotta starebbe provando ad anticipare l'arrivo di Giacomo Raspadori a Milano rispetto a un affare messo in conto per l'estate.