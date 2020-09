Dopo le cessioni di Diego Godin e Antonio Candreva, l’Inter è pronta a realizzarne una terza. Andrea Ranocchia è infatti in procinto di lasciare Milano per approdare al Genoa, club in cui ha già militato nel 2010. Secondo quanto riporta l’emittente ligure PrimoCanale, infatti, è fatta per il ritorno del centrale classe ’88 in rossoblu: “Enrico Preziosi in persona ha condotto la trattativa per il ritorno al Genoa di un suo vecchio pupillo”, si legge.