Sky – Ranocchia dice sì al Genoa: cosa manca. Inter, chiuso un acquisto. Skriniar? Il Tottenham…

Lavori in corso in difesa in casa Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Andrea Ranocchia si è convinto quasi definitivamente a lasciare il club nerazzurro e trasferirsi al Genoa ma deve trovare l’accordo economico con il Grifone. Contatti nelle ultime ore tra la società di Preziosi e l’entourage del difensore. Dopo la cessione di Ranocchia verrà depositato il contratto di Matteo Darmian, in arrivo dal Parma è già virtualmente un calciatore dell’Inter.

Si attendono novità anche sul fronte Milan Skriniar. La settimana prossima il Tottenham deve fare l’offerta e accontentare le richieste dell’Inter: per Sky Sport, gli Spurs hanno promosso il difensore slovacco, che è il primo obiettivo per rinforzare la difesa di José Mourinho.