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fcinter1908 calciomercato UFFICIALE / Rescissione consensuale tra Arbeloa e il Real Madrid

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UFFICIALE / Rescissione consensuale tra Arbeloa e il Real Madrid

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Il club blancos ha salutato l'allenatore che aveva sostituito Xabi Alonso. Prossima mossa: l'annuncio dell'arrivo di Mourinho
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La prossima mossa sarà l'annuncio ufficiale su Mourinho. Il Real Madrid ha trovato l'accordo con Arbeloa per chiudere la sua esperienza come allenatore della prima squadra. L'annuncio è arrivato dal club di Perez che ha anche ufficializzato l'offerta per Alvarezrespinta dall'Atletico Madrid.

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"Il Real e Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra. Il Real Madrid è profondamente grato all'allenatore che durante tutto il suo percorso nel club, fin dai tempi della nostra accademia giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. Lui incarna i valori del nostro club. Il Real Madrid, che sarà sempre casa sua, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia il meglio per questa nuova fase della loro vita", ha scritto il club di Madrid nel condegare il tecnico che a gennaio aveva sostituito in panchina Xabi Alonso. Ritocca ora a Josè. 

 

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