UFFICIALE / Rescissione consensuale tra Arbeloa e il Real Madrid

La prossima mossa sarà l'annuncio ufficiale su Mourinho. Il Real Madrid ha trovato l'accordo con Arbeloa per chiudere la sua esperienza come allenatore della prima squadra. L'annuncio è arrivato dal club di Perez che ha anche ufficializzato l'offerta per Alvarez respinta dall'Atletico Madrid.

"Il Real e Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra. Il Real Madrid è profondamente grato all'allenatore che durante tutto il suo percorso nel club, fin dai tempi della nostra accademia giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. Lui incarna i valori del nostro club. Il Real Madrid, che sarà sempre casa sua, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia il meglio per questa nuova fase della loro vita", ha scritto il club di Madrid nel condegare il tecnico che a gennaio aveva sostituito in panchina Xabi Alonso. Ritocca ora a Josè.