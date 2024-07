Sky – Infortunio Buchanan, riflessioni di mercato per l’Inter: la situazione

Matteo Barzaghi in collegamento a Sky Sport ha aggiornato sulle dinamiche di mercato di casa Inter: la situazione

Matteo Barzaghi in collegamento a Sky Sport ha aggiornato sulle dinamiche di mercato di casa Inter. “La priorità era il vice Sommer e arriva Martinez. Il grave infortunio di Buchanan e l’intervento chirurgico ora impongono riflessioni e forse un innesto in fascia. Cuadrado è partito, ci sono Darmian e Dumfries a destra, con quest’ultimo vicino al rinnovo. Diventa un discorso assolutamente importante, prima non previsto”, ha spiegato il giornalista.