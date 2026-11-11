VIDEO FCIN1908 / Zidane: "All'inizio alla Juve ho sofferto. Allenarla? Perché no"

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Occhio al futuro di Simone Inzaghi. Dell'ex allenatore dell'Inter oggi all'Al Hilal ne ha parlato Fabrizio Romano in un editoriale per Affidabile.org: "Simone Inzaghi non ha deciso di lasciare l’Al Hilal a fine stagione, la smentita arriva da tutti i diretti interessati. Ma è uno scenario certamente da non escludere, anzi.

Suma-Scarpini, scintille: "Bello riposato dopo le coppe cicci" - "Voi riposate prima e poi schiaffoni"

Dovesse andar via, Simone gradirebbe un ritorno in Italia dove manca da un anno e mezzo abbondante: il Napoli si era informato un’estate fa ma senza sviluppi, Inzaghi era intoccabile. La Juve non va sottovalutata se, da qui a maggio, si trovasse in una situazione di cambiamento.

Getty Images

Ma non è (ancora) l’ora di incontri, contatti, trattative per Inzaghi: focus totale sul vincere con l’Al Hilal dopo un mercato ambizioso che ha portato Watkins, Summerville e Martinelli in attacco per svoltare. Poi si deciderà il futuro nel 2027. E qui l’Italia appare come un destino più che possibile".