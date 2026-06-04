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Mercato, Romano: “Novità Icardi: aprirebbe alla Serie A! Sulla Juve mi risulta che…”
La Juve, dopo l'addio a Dusan Vlahovic, è alla ricerca di un attaccante. Ecco tutte le piste possibili secondo Fabrizio Romano: "Per la Juve manteniamo il nome di Kolo Muani: c'è un feeling speciale e il club non vuole deluderlo.
Ci sono stati contatti con gli agenti di Sorloth, la Juve esplora tante piste. E' tornato a farsi il nome di Icardi: a me oggi non risulta un discorso in piedi, la Juve non lo sta trattando e non ha fatto offerte. Icardi si sta guardando attorno, ha tante possibilità: l'idea di tornare in Italia gli piacerebbe, sarebbe tentato dalla Serie A e aprirebbe.
Ma oggi la Juve non si è formalmente mossa e la sensazione è che siano altre squadre che possano valutarle: la Juve ha priorità diverse a livello di nomi".
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