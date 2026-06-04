Ci sono stati contatti con gli agenti di Sorloth, la Juve esplora tante piste. E' tornato a farsi il nome di Icardi: a me oggi non risulta un discorso in piedi, la Juve non lo sta trattando e non ha fatto offerte. Icardi si sta guardando attorno, ha tante possibilità: l'idea di tornare in Italia gli piacerebbe, sarebbe tentato dalla Serie A e aprirebbe.